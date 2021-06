Calciomercato Milan – Colombo in uscita: ci sono due club di Serie B

Calciomercato Milan - In questa sessione estiva, il giovane attaccante Lorenzo Colombo potrebbe finire in prestito in Serie B

Carmelo Barillà

In questa sessione di calciomercatoLorenzo Colombo lascerà il Milan in prestito. Non è ancora chiaro se il giovane attaccante si trasferirà al Brescia nell'operazione che porterà Tonali nuovamente in rossonero. Nelle ultime ore, però, altre due squadre di Serie B hanno chiesto informazioni.

Secondo quanto ha riferito Gianluca Di Marzio a 'a Calciomercato - L'Originale' su 'Sky Sport', Colombo piace a Pisa e Ascoli. Dunque, dopo i sei mesi in prestito alla Cremonese, si prospetta un'altra avventura nella serie cadetta per il classe 2002.