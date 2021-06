Calciomercato Milan – Colombo ha rifiutato il Brescia: i motivi

Lorenzo Colombo ha rifiutato la destinazione Brescia e ora il Milan cerca altre squadre interessate al giocatore

Il Milan continua il proprio calciomercato in uscita e uno dei probabili partenti è Lorenzo Colombo , seppur in prestito. Il giovane attaccante è molto richiesto soprattutto in Serie B e i rossoneri stanno provando a cercare una sistemazione per permettergli di giocare con continuità. Nella seconda parte dell'ultima stagione, Colombo ha giocato nella Cremonese collezionando 13 presenze e un gol .

Ci sono vari motivi che hanno portato Colombo a dire di no. Per prima cosa, lui vorrebbe lasciare il Milan in prestito e non a titolo definitivo: l'ambizione dell'attaccante è quella di crescere e maturare per poi essere pronto a fare il titolare del Diavolo. Inoltre, il 19enne preferirebbe trovare una destinazione in Serie A per mettersi in mostra ad alti livelli, ma non è semplice: nessuna squadra della massima serie ha presentato offerte per ora. Il Milan sta provando a cedere vari giocatori per accumulare un tesoretto di 50 milioni: ecco di chi si tratta.