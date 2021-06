Calciomercato Milan – Tonali sempre più vicino: le ultime

Cresce la fiducia del Milan per il riscatto di Tonali sul calciomercato. Nelle prossime ore sarà definito il tutto. Ecco le ultime.

Il calciomercato del Milan riparte da un altro riscatto, quello di Sandro Tonali. Cresce sempre di più, infatti, l'ottimismo per la conferma del centrocampista classe 2000. I contatti con il Brescia sono continui, anche dopo la scadenza ufficiale della data di riscatto. Le prossime ore dovrebbero essere quelle decisive per la buona riuscita dell'operazione. Ricordiamo che il Milan aveva pagato 10 milioni per il prestito lo scorso anno e aveva fissato il riscatto a 15 milioni più 10 di bonus. Alla fine, il risparmio dovrebbe essere di 10 milioni: quindi riscatto a 10 milioni, più 5 di bonus. Nella trattativa sarà inserito anche Olzer, ma non Lorenzo Colombo: come vi avevamo anticipato, l'attaccante classe 2002 in prestito alla Cremonese tornerà in rossonero e inizierà la preparazione con la squadra. Intanto ecco il punto della nostra Redazione su Cutrone >>>