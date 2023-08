Calciomercato Milan – Il Genoa insiste per Colombo: contatti continui

Dopo aver messo a segno una lunga raffica di acquisti importanti il Milan comincia a lavorare anche in uscita. Sono oramai diversi gli esuberi nella squadra di Pioli che necessita di rinforzarsi ulteriormente per raggiungere gli obiettivi prefissati con la dirigenza. La rosa a disposizione del tecnico è molto più lunga dello scorso anno ed è pure migliorata la qualità di alcune prime linee. Mentre si attendono sviluppi per la trattativa tra Rade Krunic ed il Fenerbahce il Milan attende anche di sapere quale sarà il futuro di Lorenzo Colombo, accostato al Genoa in questi giorni di calciomercato. Per ora oltre che al Milan il ragazzo di Vimercate ha giocato alla Cremonese, al Lecce e alla SPAL.