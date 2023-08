Calciomercato Milan – Diavolo, già pronto il piano per Colombo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come alla squadra rossonera - in questa fase finale della sessione estiva - serva un nuovo centravanti. Olivier Giroud, a 37 anni, non potrà guidare in ogni partita l'attacco del Diavolo. E Noah Okafor è una buona alternativa, ma non un trascinatore e neanche un bomber: non è mai arrivato in doppia cifra.