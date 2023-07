Calciomercato Milan – Genoa su Colombo, ma Pioli lo vuole in ritiro

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermato anche su Lorenzo Colombo , classe 2002 , centravanti cresciuto nel settore giovanile rossonero e reduce da una stagione in prestito in Serie A con la maglia del Lecce . Un'esperienza andata bene, impreziosita da 6 gol e 2 assist in 34 partite tra campionato e Coppa Italia .

Motivo per cui il giovane attaccante, nel mirino del Genoa di Alberto Gilardino, ex bomber rossonero, partirà in ritiro con la squadra. Il tecnico del Diavolo, Stefano Pioli, infatti, vuole prima valutarlo negli allenamenti con il Milan per capire se può essere utile subito alla causa prima di avallare, eventualmente, un nuovo prestito in un'altra squadra.