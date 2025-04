Tijjani Reijnders ha da poco firmato il contratto con il Milan, ma non è detto che nel suo futuro non possa esserci il Manchester City. Il club inglese, infatti, già da diverso tempo sarebbe interessato al centrocampista olandese, che nel corso delle ultime stagioni ha fatto un salto di qualità forse anche inatteso. Già ai tempi dell'AZ Alkmaar sulle sue tracce c'era il Barcellona, il che indica come le big europee lo osservassero già da tempo. Le ultime notizie in merito le ha fornite il collega Sacha Tavolieri, in un articolo pubblicato sul sito ufficiale di 'Sky Sport CH'.