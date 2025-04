Milan, si riparte da Reijnders: il retroscena di mercato. Avrebbe...

Il Milan ripartirà sicuramente da Tijjani Reijnders la prossima stagione. Così apre il suo pezzo 'Il Corriere dello Sport'. L'olandese è tra i promossi della stagione rossonera visto che ha segnato 14 gol senza nessun rigore. Proprio per questo, saranno inevitabili corteggiamenti delle big europee in estate. Il quotidiano racconte un retroscena di calciomercato delle scorse settimane. Ecco di che si tratta.

Milan, Reijnders cuore rossonero: rifiutate importanti offerte europee. Il retroscena

Sarebbe stato lo stesso Reijnders, si legge, a declinare alcune importanti offerte. Una proveniente dal Real Madrid, un'altra in arrivo dal Manchester City. Il 26enne ex Az Alkmaar avrebbe detto no per restare al Milan e crescere ancora. Questo perché sentirebbe tantissima fiducia attorno a sé, soprattutto dopo che la dirigenza milanista ha chiuso per il suo rinnovo di contratto fino al 2029, adeguando economicamente lo stipendio dell'olandese. Una mossa che sarebbe stato molto gradita dall'entourage di Reijnders.