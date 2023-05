Calciomercato Milan – Serve qualità: i nomi sulla lista della spesa

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato delle possibili mosse del Milan nella prossima sessione estiva di mercato. A fronte di dieci, probabilissime, partenze, emergono anche i primi nomi sul taccuino dei dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara. L'obiettivo - dichiarato - del club di Via Aldo Rossi è quello di alzare il livello tecnico e qualitativo dell'organico di mister Stefano Pioli. Soprattutto a centrocampo e in attacco. Ecco, dunque, i giocatori che starebbe seguendo con estremo interesse la società meneghina.