Calciomercato Milan – Rivoluzione estiva, via in 10! Ecco tutti i nomi

Nel corso del prossimo calciomercato estivo, il Milan dovrebbe salutare ben 10 calciatori. Tra loro, anche alcune partenze eccellenti

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato estivo che si prospetta per il Milan, sottolineando come siano ben dieci i calciatori che, al termine della stagione, non dovrebbero più vestire la maglia dei rossoneri di Stefano Pioli. Insomma, una vera e propria rivoluzione!

Calciomercato Milan, tutti gli addii di fine stagione — Andranno via, secondo il quotidiano sportivo nazionale, i portieri Ciprian Tătărușanu e Antonio Mirante, entrambi in scadenza di contratto, così come Zlatan Ibrahimović. Non saranno, invece, riscattati né Sergiño Dest né Tiémoué Bakayoko. Qualche chance in più di conferma (ma neanche troppe) per Aster Vranckx.

Quindi, si cercherà una soluzione per Yacine Adli, bocciato dal tecnico Pioli, che ha bisogno di giocare. In caso di offerte non saranno trattenuti né Fodé Ballo-Touré né Divock Origi (per cui si parla di possibilità nella Premier League inglese e nella Süper Lig turca).

Messias apprezzato, ma può pagare lo stesso — Ante Rebić sembra decisamente alla fine del suo ciclo in rossonero, mentre Junior Messias, per quanto apprezzato a Milanello, non ha fatto il salto di qualità che ci si attendeva e potrebbe pagare l’arrivo di un esterno destro d’attacco, una delle priorità per il calciomercato estivo del Milan. Milan, 10 milioni per un colpo di mercato >>>