Calciomercato Milan – Non si molla Chukwueze: non esclude Pulisic

Il Milan sta lavorando alacremente in questo calciomercato . I rossoneri hanno chiuso al momento due colpi: l'arrivo di Sportiello in porta e quello a centrocampo di Loftus-Cheek a centrocampo. Non solo, i rossonero dovranno lavorare anche per l'attacco. L'edizione odierna di Tuttosport parla delle possibili mosse per l'esterno destro e il trequartista.

Calciomercato Milan, non si molla Chukwueze e Pulisic...

Il Milan, si legge, non molla Samuel Chukwueze del Villarreal. L’esterno nigeriano piacerebbe molto al club rossonero che avrà a disposizione un solo slot per i giocatori extracomunitari. Il Villarreal chiederebbe sui 30 milioni. Il contratto di Chukwueze scadrà il 30 giugno 2024 e questo aspetto è un fattore non da poco per il Milan, che potrà farlo valere in sede di contrattazione. L’eventuale virata su Chukwueze non escluderebbe Christian Pulisic. Il giocatore del Chelsea avrebbe già dato apertura importante al Milan, ma vanno abbassate le pretese dei Blues che avrebbero chiesto 25 milioni, mentre i rossoneri vogliono portare l’affare a una 20 di milioni bonus inclusi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Si abbassa la clausola, occasione in difesa