Calciomercato Milan – Chukwueze, sì di massima per vestire rossonero

Il Milan punta su Samuel Chukwueze del Villarreal come obiettivo per la fascia destra. Il nigeriano dà l'ok per il suo trasferimento

Dati alla mano, non ci sarebbe ancora una vera e propria trattativa fra le parti in causa, ma tale meeting avrebbe reso chiaro al duo Geoffrey Moncada-Giorgio Furlani i dettagli per il possibile trasferimento del classe '99 in questa finestra di calciomercato.