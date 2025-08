Il Milan è tra le squadre più attive in Italia durante questa finestra estiva di calciomercato. Tare, che non ha seguito la squadra in tournée, sta lavorando a moltissime operazioni, sia in entrata sia in uscita. Alcune cessioni, infatti, sarebbero molto utili per accumulare un tesoretto da reinvestire sul mercato. Potrebbero essere ancora molti i calciatori con le valigie in mano in quel di Milanello.