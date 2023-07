Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra “Ecco l’offerta per Chukwueze”

Calciomercato Milan, le ultime su Chukwueze

Secondo quanto riferisce The Athletic, il Milan, che è vicino anche a chiudere l'acquisto dal Chelsea di Christian Pulisic, avrebbe presentato un'offerta al Villarreal da 25 milioni di euro complessivi per Samuel Chukwueze, attaccante esterno nigeriano che avrebbe già un accordo personale con il club rossonero. L'esterno offensivo potrebbe essere il nuovo titolare della fascia del Milan. Al momento ci sarebbe una distanza con il club spagnolo. Vedremo se ci saranno ulteriori novità. LEGGI ANCHE: PM NEWS - Milan, incontro con Carnevali non per parlare di Frattesi.