Calciomercato Milan – Ala destra, il preferito resta sempre Chukwueze

Samuel Chukwueze è un obiettivo concreto del Milan per il calciomercato estivo. Il Villarreal, però, continua a chiedere tanti soldi per lui

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come il club di Via Aldo Rossi, in questa sessione estiva di trattative, sia sempre alla ricerca di una forte ala destra per il 4-3-3 che ha in mente il tecnico rossonero Stefano Pioli. Un elemento che possa giocare, però, anche nel 4-2-3-1, altro modulo che l'allenatore di Parma contempla di usare nella prossima stagione.