Samuel Chukwueze diventerà il settimo acquisto del calciomercato del Milan nelle prossime ore. Arriverà a Milano per le visite mediche

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato, a proposito del calciomercato del Milan, di Samuel Chukwueze. L'esterno offensivo nigeriano, classe 1999, autore di 13 gol e 11 assist in 50 partite nell'ultima stagione con il Villarreal, diventerà presto, infatti, il settimo giocatore preso dai rossoneri in questa campagna acquisti.