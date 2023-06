Calciomercato Milan – Piace Chukwueze, ma il Villarreal spara alto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come piaccia Samuel Chukwueze, classe 1999, esterno destro offensivo (ma di piede sinistro) nigeriano di proprietà del Villarreal. Il ragazzo, autore di 13 gol e 11 assist in 50 partite nell'ultima stagione con il 'Sottomarino Giallo', ha già aperto ad un trasferimento in rossonero.