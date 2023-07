Calciomercato Milan – Moretto: “Ecco le reali cifre dell’affare Chukwueze”

Nelle ultime ore sembra che il Milan abbia seriamente accelerato per portare in rossonero Samuel Chukwueze , esterno nigeriano del Villarreal , che permetterebbe di fare il salto di qualità anche sulla fascia destra. La notizia, fornita inizialmente da 'AS', parlava di 20 milioni di euro più di 10 di eventuali bonus , per un totale di 30.

A fare chiarezza sulla questione cifre è l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, che ha spiegato come in realtà la parte fissa sia effettivamente di 20 milioni di euro. Con i bonus, però, non si arriverebbe a 30, bensì a 25/28. L'intenzione del Milan, inoltre, sarebbe quella di chiudere con il Villarreal a breve, in modo che Samuel Chukwueze possa arrivare in Italia ad inizio prossima settimana. LEGGI ANCHE: Milan, le possibili soluzioni tattiche con Okafor >>>