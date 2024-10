Samuel Chukwueze potrebbe lasciare il Milan e in quel caso potrebbe avvenire uno scambio che farebbe contente tutte le parti in causa

Nel corso della sessione di calciomercato di gennaio il Milan potrebbe salutare diversi calciatori, al momento ai margini della rosa, tra cui anche Samuel Chukwueze il quale per altro potrebbe essere inserito in uno scambio. Inizialmente si era parlato di Luka Jovic, che tra gli attaccanti è il più indietro nelle gerarchie. Sul serbo corrono voci di contatti in corso con il Villarreal. E proprio l'ex esterno del 'Submarino Amarillo' è tra i candidati per lasciare il Diavolo nella prossima finestra invernale. Il nigeriano sta infatti trovando poco spazio nelle rotazioni di Paulo Fonseca, così come aveva fatto tanta fatica sotto la gestione Stefano Pioli.