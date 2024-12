Il Milan , in vista della prossima sessione invernale di calciomercato, starebbe avendo continui contatti per portare in Italia Carney Chukwuemeka . I rossoneri, infatti, da diverso tempo seguono il centrocampista inglese. Lo fanno più precisamente già dalla scorsa finestra estiva, quando avrebbero voluto prenderlo. La decisione fu poi di virare su Youssouf Fofana , ma l'interesse del Diavolo non è mai scemato e un tentativo nelle prossime settimane potrebbe esserci. Anche perché è ormai praticamente certo l'addio del ragazzo al Chelsea , dove non sta trovando alcuno spazio.

Calciomercato - Milan-Chelsea, contatti per Chukwuemeka: ma c'è un pericoloso stallo

Le ultime informazioni in merito le ha fornite Matteo Moretto, esperto di calciomercato, in un articolo pubblicato su 'Relevo'. Il giornalista ha infatti spiegato come il Chelsea sia disposto a lasciarlo partire in prestito anche se preferirebbe un addio a titolo definitivo. Confermato l'interesse del Milan, a cui si aggiungono quelli di Juventus, Napoli e Strasburgo. I rossoneri in particolare hanno avuto contatti costanti con i Blues per parlare del suo trasferimento. Ad oggi, però, non si registrano passi in avanti nella trattativa.