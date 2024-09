Nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato, sebbene questa sia ancora lontana nel tempo, potrebbe portare in dote al Milan un colpo del calibro di Carney Chukwuemeka , anche se si dovrebbe verificare una precisa condizione. Nella giornata di ieri, giovedì 5 settembre, Matteo Moretto , giornalista di 'Relevo', ha spiegato come i rossoneri lo abbiano trattato nel corso della finestra estiva, senza però affondare mai il colpo. Il classe 2003, infatti, inizialmente era un'alternativa ad Adrien Rabiot , che comunque al Diavolo non ci è mai arrivato per le differenti valutazioni rispetto alle richieste di mamma Veronique .

Calciomercato Milan - Chukwuemeka può arrivare a gennaio: ecco la condizione necessaria

Secondo quanto riportato da 'calciomercato.com', negli ultimi giorni di calciomercato Carney Chukwuemeka sarebbe stato cercato anche da Manchester United e West Ham. Anche se alla fine è rimasto ai Blues. La sua volontà per il futuro sarebbe chiara. Il ragazzo vorrebbe rimanere in Inghilterra per poi valutare le eventuali offerte a gennaio. In Italia sulle sue tracce ci sarebbero il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Paulo Fonseca. Che se dovesse salutare Ismael Bennacer potrebbe davvero fare un serio tentativo per il mediano del Chelsea.