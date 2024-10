Il Milan sarebbe interessato ad ingaggiare Carney Chukwuemeka nel corso della sessione invernale di calciomercato e addirittura sarebbero in corso alcuni contatti con i suoi agenti. L'infortunio di Ismael Bennacer, infatti, ha spinto i rossoneri a guardarsi intorno. La decisione è stata quella di non intervenire subito per prendere un mediano a parametro zero. Ma questo non esclude un innesto a gennaio.