Calciomercato Milan – Praticamente chiuso l’arrivo di Origi: le cifre

Divock Origi sarà un nuovo attaccante del Milan nel prossimo calciomercato estivo. Intesa trovata con il calciatore che lascerà Liverpool

Origi, che non ha avuto tanto spazio nella fila del Liverpool di Jürgen Klopp in questa stagione, lascerà i 'Reds' a parametro zero per accasarsi al Milan. Si contenderà con Olivier Giroud una maglia da titolare nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Naturalmente, Zlatan Ibrahimović permettendo.