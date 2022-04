Milan, attacco in stallo: Giroud cerca i gol Scudetto | Serie A News

Olivier Giroud non segna dal 6 marzo in occasione di Napoli-Milan. Il Diavolo, senza Zlatan Ibrahimović, spera che il francese si sblocchi

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' ha parlato dell'attacco del Milan di Stefano Pioli. E, di riflesso, di Olivier Giroud, centravanti titolare del Diavolo ancora privo di Zlatan Ibrahimović per infortunio. I rossoneri, nelle ultime partite, stanno palesando enormi difficoltà nel trovare la via della rete. Deve arrivare l'ora di sbloccarsi, in Milan-Genoa di domani sera a 'San Siro', altrimenti si rischia di perdere colpi e punti nella lotta per lo Scudetto.

Spetta, dunque, al Milan ritrovare il gol, così come a Giroud tornare a festeggiare una rete. Non ci riesce da quattro partite e, in campionato, in questa stagione, il centravanti francese, classe 1986, non è mai arrivato ad un digiuno di cinque gare consecutive. Sarebbe, dunque, un inedito qualora lo stop si prolungasse e mancasse il gol anche domani. Il Genoa, penultimo in classifica in Serie A, può diventare la vittima designata, oppure accentuare le difficoltà dei rossoneri.

Da 211' Giroud non mette lo zampino in un gol del Milan, quando, a Cagliari, servì a Ismaël Bennacer l'assist per il gol-vittoria del centrocampista franco-algerino. La sua ultima rete personale, invece, risale a Napoli-Milan 0-1 del 6 marzo al 'Maradona', quando convertì in rete un tiro-cross di Davide Calabria. La soddisfazione precedente, invece, era arrivata il 5 febbraio, con la doppietta che aveva ribaltato il derby contro l'Inter.

Giroud, ha commentato il 'CorSport', sta tirando la carretta in avanti, da solo, dal 23 gennaio. Ovvero da quando Ibra ha alzato bandiera bianca nel primo tempo di Milan-Juventus. Ha svolto bene il compito, ma dal gol di Napoli in avanti, l'ex Arsenal e Chelsea ha tirato verso la porta avversaria per 17 volte senza (ri)trovare la via della rete. Il problema è che oltre a Giroud si è bloccato l'intero attacco del Milan.

Che, per un po', ha costruito la sua leadership a colpi di 1-0 e che poi si è impantanato in due gare teoricamente da 6 punti contro Bologna e Torino. Domani sera Milan-Genoa può dunque rappresentare la grande occasione per Giroud, che non ha affrontato i rossoblu all'andata per infortunio. Uno o più gol per 'scaldare' i motori in vista del derby di martedì sera, semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarebbe un buon viatico.

Curiosità. L'anno scorso, in Milan-Genoa 2-1, il Diavolo di Pioli interruppe un digiuno di vittorie interne durato oltre due mesi. A questa gara, invece, i rossoneri chiedono 'solamente' gol, vittoria e gioco nuovamente fluido. Un must per poter restare competitivi fino alla fine. Milan, nome nuovo per la fascia sinistra: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI