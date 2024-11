Per Arne Slot, manager olandese dei 'Reds', Chiesa sembra poco coinvolto negli allenamenti. Non riuscirebbe a raggiungere i livelli di intensità richiesti per poter avere successo nel calcio inglese. Se non è una bocciatura, insomma, ci siamo vicini. E il giocatore, secondo 'QS', starebbe valutando pertanto l'idea di tornare in patria nella prossima, imminente finestra trasferimenti invernale.

C'è un ottimo rapporto tra il giocatore e Marotta — Per Chiesa avrebbero già chiesto informazioni Milan (LEGGI QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE), Napoli e Roma. Però, in base alle informazioni in possesso del 'Quotidiano Sportivo', sarebbe in vantaggio l'Inter. Tra Giuseppe Marotta, Presidente dei nerazzurri e il giocatore c'è già un ottimo rapporto e i meneghini avevano già tentato un approccio in estate, prima che la Juventus si accordasse per cedere il suo cartellino al Liverpool per 12 milioni di euro più 3 di bonus.

Prezzo stracciato, per uno come Chiesa, visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Ora le condizioni economiche sono cambiate e, per l'Inter, uno come Chiesa può essere il valore aggiunto degli ultimi 30 minuti. Il prestito per sei mesi (con eventuale diritto di riscatto) è la formula su cui si starebbe lavorando. Ma anche Chiesa dovrà rivedere le proprie pretese e ridursi lo stipendio.