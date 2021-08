Calciomercato Milan – Chi sarà il Mister X in questi ultimi giorni di agosto?

Chi sarà il Mister X del Milan in questi ultimi giorni di calciomercato? Ci sono varie ipotesi, ma Maldini e Massara lavorano sottotraccia

Il calciomercato del Milan non è ancora finito: Paolo Maldini e Ricky Massara vogliono regalare a Stefano Pioli il tanto cercato trequartista o in alternativa, un esterno destro capace di saltare l'uomo. L'edizione odierna di Tuttusport prova a tirare le somme della situazione, cercando di capire quale giocatore potrà davvero arrivare a Milanello .

Il trequartista maggiormente in voga nelle ultime ore sembra essere Nikola Vlasic, ma sappiamo bene che i dirigenti rossoneri spesso trattano i giocatori senza farlo sapere prima del tempo. Chi sarà quindi questo Mister X? Ci sono varie ipotesi. Per prima cosa, non è detto che si tratti di un trequartista: dato che Pioli potrebbe utilizzare il 4-4-2, l'ideale sarebbe cercare un numero 10 che sappia anche giocare da numero 7. Ecco perché il nome di Hakim Ziyech sembra essere il migliore per caratteristiche, ma il suo arrivo sembra ormai molto difficile: Thomas Tuchel vuole puntare su di lui in questa stagione.