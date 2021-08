Mercato Milan – Vlasic, il CSKA spara alto: Isco e Ziyech tra le alternative

Le ultime sul mercato del Milan. Nikola Vlasic continua ad essere il preferito per la trequarti, ma il CSKA Mosca spara alto

Mancano meno di due settimane alla fine del mercato, ma il Milan non ha ancora occupato la casella lasciata libera da Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di 'Sport Mediaset', su Italia Uno, il trequartista preferito dalla dirigenza rossonera risponde al nome di Nikola Vlasic. C'è però un problema non di poco conto, vale a dire la valutazione del cartellino. Il CSKA Mosca continua a chiedere 30 milioni di euro, troppi per le casse rossonere. Le alternative, dunque, restano sempre Isco (Real Madrid), Hakim Ziyech (Chelsea) e James Rodríguez (Everton, ma questa è più una suggestione). La notizia dalla Germania: offerta del Milan per Grillitsch. Tutti i dettagli