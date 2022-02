Calciomercato Milan – Chi dopo Kessié? Adli, Pobega e tutto su Sanches

Renato Sanches primo obiettivo del Milan nel calciomercato estivo per sostituire il partente Franck Kessié. Poi anche i rientri dai prestiti

Daniele Triolo

Renato Sanches è il grande obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Nelle intenzioni dei dirigenti rossoneri, infatti, c'è quella di conferire al centrocampista portoghese, classe 1997, l'eredità di Franck Kessié. Il quale, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, dovrebbe andare via a parametro zero al termine dell'attuale stagione.

Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola. Renato Sanches, ha sottolineato il quotidiano romano, potrebbe arrivare dal Lille, club con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2023, insieme al difensore olandese Sven Botman. Per caratteristiche tecniche il portoghese potrebbe rendersi utile tanto in mediana, alternandosi con le due colonne Sandro Tonali e Ismaël Bennacer, quanto in posizione centrale sulla trequarti.

L'acquisto (eventuale) di Sanches, però, nel calciomercato estivo 2022 non sarà l'unico movimento in entrata del Milan orfano di Kessié. Rientreranno, infatti, dai rispettivi prestiti Tommaso Pobega e Yacine Adli: il primo dal Torino, il secondo dal Bordeaux. Grazie anche a questi due giovani, il Diavolo costituirà una mediana di tutto rispetto. Milan, colpo in estate dal PSG? Le ultime news di mercato >>>

