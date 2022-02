Calciomercato Milan – Dove andrà Kessié? C’è anche l’incubo Inter

Franck Kessié lascerà il Milan a zero nel prossimo calciomercato estivo. Può finire anche all'Inter. Spingono però di più all'estero per lui

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan perderà Franck Kessié a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. Ma dove potrebbe andare il centrocampista ivoriano, classe 1996, nella stagione 2022-2023? Il quotidiano torinese ha evidenziato come, dalla scorsa estate, sul giocatore sia molto vigile l'Inter. I nerazzurri vorrebbero tentare un colpo come quello che, nell'estate 2021, ha portato Hakan Çalhanoğlu in nerazzurro con le stesse modalità.

Il club di Viale della Liberazione, d'altronde, deve insistere sugli acquisti di calciatori a costo zero perché se è vero che il gruppo 'Suning' ha risolto i problemi di liquidità a medio termine, è altrettanto vero che senza cessioni illustri non può permettersi chissà quali esborsi economici.

Non va dimenticato, poi, che anche l'Inter ha delle questioni delicate da risolvere con i calciatori prossimi al regime di svincolo. Importanti quali Marcelo Brozović ed Ivan Perišić. Ecco perché il club meneghino deve ponderare bene le richieste dell'entourage di Kessié, che andrebbero ben oltre i 7 milioni di euro netti a stagione più bonus e commissioni per il manager George Atangana.

L'Inter, è vero, pagava uno stipendio di 7,5 milioni di euro netti a stagione per Christian Eriksen e Romelu Lukaku, ma con il beneficio del Decreto Crescita. Che, con Kessié, non ci sarebbe. Oltre ai nerazzurri, in Serie A, per Kessié ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri, però, al momento appaiono più defilati.

Nel prossimo calciomercato estivo, però, Kessié dovrebbe lasciare il Milan per l'estero. È da lì, infatti, che arrivano le sirene principali per l'ex atalantino. Piace al Liverpool (il quale, però, sembra essersi orientato su Aurélien Tchouaméni del Monaco), al Tottenham di Antonio Conte, suo grande estimatore, ed al Newcastle in Premier League.

Quindi, occhio alle ipotesi PSG e Barcellona che, secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, al momento sarebbe il club in pole position per assicurarsi l'ivoriano. Milan, colpo in estate dal PSG? Le ultime news di mercato >>>

