Calciomercato Milan – Distanza con il Chelsea per Pulisic | News

Al momento sembrerebbe che ci sia distanza tra Milan e Chelsea per la valutazione dello statunitense Christian Pulisic

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle mosse del Milan. Per Christian Pulisic ci sarebbe ancora distanza tra quella che è la richiesta del Chelsea e la proposta del Diavolo, per cui al momento la trattativa si trova in questa fase.