Calciomercato Milan – Centrocampo, riflessioni in corso su Wijnaldum

Georginio Wijnaldum, centrocampista del PSG, offerto al Milan in questo calciomercato estivo. Sarebbe un bel colpo per la mediana rossonera

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista in questo calciomercato estivo. Georginio Wijnaldum, classe 1990, è in uscita dal PSG ed è stato proposto, oltre che alla Roma, anche ai rossoneri, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.