Calciomercato Milan – Centrocampo, può arrivare Meïté | News

Calciomercato Milan, per la mediana avanza Meïté

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Soualiho Meïté, classe 1994, centrocampista del Torino, può essere il rinforzo del Milan a centrocampo per la sessione invernale di calciomercato. Lo ha riferito il quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina.

Il quotidiano generalista non ha specificato la formula dell’eventuale trasferimento né, tanto meno, la cifra che il Diavolo pagherebbe al club di Urbano Cairo per rilevare il cartellino dell’ex giocatore, tra le altre, di Lille, Monaco e Bordeaux. In rossonero, Meïté, per caratteristiche fisiche e tecniche, andrebbe a svolgere il ruolo di vice di Franck Kessié.

Il calciatore francese, nativo di Parigi ma di origine ivoriana, è sotto contratto con i granata fino al 30 giugno 2023 e, in stagione, ha totalizzato 16 presenze tra Serie A e Coppa Italia con la formazione di Marco Giampaolo. Al suo attivo, anche un gol ed un assist.

Meïté gioca nel Torino dalla stagione 2018-2019 e, finora, ha collezionato 94 presenze e 3 reti in maglia granata in tutte le competizioni disputate. Sarebbe un innesto ‘low cost‘, pronto subito, poiché ben conosce le dinamiche del campionato italiano. Il centrocampista transalpino ha comunque mercato anche in Ligue 1 ed in Premier League. Calciomercato Milan, Raiola porta un top player in rossonero >>>