Calciomercato Milan – Centrocampo, piace sempre Louza | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Imrân Louza, classe 1999 del Nantes, sempre nei radar del club rossonero per la prossima stagione

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola , parlando del calciomercato del Milan , ha evidenziato come il club rossonero stia già pensando a come programmare le prossime stagioni. La filosofia del fondo Elliott Management Corporation non cambia: il Diavolo, al netto di qualche eccezione, punterà su giovani di talento dai costi contenuti in termini di cartellino e di ingaggio.

Per il centrocampo, per esempio, oltre alla pista che porta al giovanissimo tedesco Vasco Walz, il Milan non ha mai smesso di pensare a Imrân Louza, classe 1999, francese di origine marocchina che guida la mediana del Nantes. Sotto contratto con i canarini di Antoine Koumbaré fino al 30 giugno 2024, Louza ha collezionato 5 gol e un assist in 25 presenze stagionali finora in Ligue 1. A proposito intanto di calciomercato: è sfida con Juve e Napoli per un talento classe 2002.