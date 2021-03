Calciomercato Milan – Walz, il clone di Bennacer: piace anche al Barça

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Vasco Walz, sangue italiano nelle vene, è il regista dell'Under 17 del Borussia Dortmund

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha evidenziato come il club rossonero stia già pensando a come programmare le prossime stagioni. La filosofia del fondo Elliott Management Corporation non cambia: il Diavolo, al netto di qualche eccezione, punterà su giovani di talento dai costi contenuti in termini di cartellino e di ingaggio.

Per quanto concerne il centrocampo, il Milan sta valutando il gioiellino Vasco Walz, regista della Under 17 del Borussia Dortmund. Classe 2004, in scadenza di contratto, ha sangue italiano nelle vene. Walz fu scovato dal club della Ruhr-Vestfalia nelle giovanili del Karlsruhe e, come caratteristiche, ricorda tanto Ismaël Bennacer.

Il Milan, per lui, potrebbe ripetere un'operazione come quella che, la passata estate, ha portato Pierre Kalulu in rossonero. Così come il francese, infatti, nemmeno Walz ha mai giocato in Prima Squadra. Prendendolo, il Milan investirebbe su un'opportunità a lungo termine.

Il ragazzo, giova ricordare, non ha mai giocato con i colleghi più grandi e, pertanto, dovendo testare le sue qualità a livelli più alti, si tratterebbe di un processo lungo da portare a termine. Su Walz, ad ogni modo, c'è anche il Barcellona.