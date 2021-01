Calciomercato Milan – Centrocampo, piacciono Soumaré e Thuram | News

Calciomercato Milan: idee Soumaré e Thuram

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Boubakary Soumaré, classe 1999, e Khéphren Thuram, classe 2001, sono due centrocampisti nel mirino del Milan per questa sessione invernale di mercato. Lo ha ricordato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Soumaré, in forza al Lille, difficilmente potrà però arrivare in rossonero, Questo perché, qualora il Milan decidesse di farsi avanti, sarebbe soltanto per un’operazione in prestito. Thuram, in forza al Nizza, è nato a Reggio Emilia, sebbene di passaporto francese. È figlio di Lilian Thuram, nonché fratello di Marcus, attaccante del Borussia Mönchengladbach.

