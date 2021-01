CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 3 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 3 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, apre con la Juventus. I bianconeri di Andrea Pirlo, nelle prossime tre settimane, sono chiamati a dare un segnale al campionato ed alla loro stagione. Udinese, Milan, Sassuolo e Inter: da questo ciclo di gare può passare il rilancio della ‘Vecchia Signora‘ in classifica o il suo definitivo affossamento.

In alto, sotto la testata, si parla di Nicolò Zaniolo, talento della Roma, con sua madre Francesca che ne commenta le scelte di cuore. In basso, infine, le parole di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Crotone, la multa per Victor Osimhen (Napoli) e il ritorno di Mauricio Pochettino al PSG: stavolta come allenatore.

