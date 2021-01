Calciomercato Milan – Offerto il vice Ibra: la risposta dei rossoneri | News

Calciomercato A.C. Milan: vice Ibra? Sì, ma a patto che sia giovane …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimović è fermo dallo scorso 22 novembre 2020. Prima a causa di un infortunio al bicipite femorale; poi per uno al polpaccio. Ora, però, Ibra sta per tornare. Il centravanti svedese, classe 1981, è in fase di recupero e si pensa che entro 15 giorni, in occasione di Cagliari-Milan, possa tornare al centro dell’attacco della formazione di Stefano Pioli.

Il Milan, ad ogni modo, è attento perché, in questo calciomercato di gennaio, potrebbe spuntare fuori un’occasione di quelle da non lasciarsi sfuggire. Un vice Ibrahimović, in effetti, servirebbe molto al Diavolo, in quanto sia Ante Rebić sia Rafael Leão, in termini di reti e di movimenti offensivi, non hanno garantito lo stesso (altissimo) rendimento del totem scandinavo, un fuoriclasse di livello internazionale.

Il club di Via Aldo Rossi, pertanto, resta vigile ed in attesa. Potrebbe acquistare un vice Ibra, ma ad una condizione: che sia un calciatore giovane e talentuoso, sul quale il Milan possa contare anche in futuro e non soltanto nell’immediato. Si spiega, così, la rinuncia ad una trattativa, per esempio, con l’ex juventino Mario Mandžukić, che compirà 35 anni il prossimo maggio o con lo spagnolo Fernando Llorente, che farà 36 anni a febbraio, attualmente in forza al Napoli.

Si spiega così, anche, il ‘no’ a Graziano Pellè. Secondo indiscrezioni, infatti, l’ex centravanti di Parma e Lecce, alla ricerca di una nuova squadra dopo la scadenza del suo (ricchissimo) contratto con i cinesi dello Shandong Luneng, sarebbe stato offerto proprio alla società rossonera. Il Diavolo, ringraziando gentilmente per l’offerta, ha detto di no all’ingaggio dell’attaccante, nel giro, in passato, anche della Nazionale Italiana.

Questo nonostante lo ‘score‘ di Pellè, in terra cinese, non sia stato affatto male: 132 gare disputate con 63 gol e 24 assist all’attivo. I quasi 36 anni (li compirà il prossimo 15 luglio) del ragazzo hanno fatto desistere il Milan dal presentargli un’offerta contrattuale. Calciomercato Milan: nuovo difensore, Maldini beffa il Liverpool? Vai alla news >>>