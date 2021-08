Calciomercato Milan – Centrocampo, Grillitsch escluderebbe altri arrivi

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Florian Grillitsch, centrocampista austriaco del TSG Hoffenheim, andrà in scadenza nel 2022

Il Milan , alla ricerca di un centrocampista in questo calciomercato estivo, pensa anche a Florian Grillitsch , austriaco di proprietà del TSG Hoffenheim . Dalla Germania, addirittura, assicurano che i rossoneri abbiano presentato già una prima offerta per il calciatore e che questa sia stata rifiutata dal club tedesco.

Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il contratto di Grillitsch con la società di Sinsheim scadrà il 30 giugno 2022: il giocatore, ex Werder Brema, osserva il Milan come sua possibile destinazione futura. Rappresenta, però, un'alternativa alle trattative già in piedi per il ritorno di Tiémoué Bakayoko (Chelsea) e per l'acquisto di Yacine Adli (Bordeaux).