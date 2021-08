Mercato Milan – Dalla Germania: “Rifiutata la prima offerta per Grillitsch”

L'Hoffenheim avrebbe rifiutato la prima offerta del Milan per Florian Grillitsch. Il centrocampista austriaco piace molto ai rossoneri

L' Hoffenheim avrebbe rifiutato la prima offerta del Milan per Florian Grillitsch . Il centrocampista austriaco piace molto ai rossoneri, ma acquistarlo dal club tedesco non sarà facile. In scadenza di contratto nel 2022, Grillitsch viene valutato circa 10 milioni di euro. A riportare la notizia è 'SkySportDE'.

Negli ultimi giorni si parla molto delle trattativa in corso per Yacine Adli del Bordeaux e per Tiemoué Bakayoko del Chelsea, ma anche il nome di Grillitsch non è da sottovalutare. L'Hoffenheim, vista la scadenza di contratto quasi imminente, potrebbe privarsi del classe 1995 per una cifra anche inferiore ai 10 milioni.