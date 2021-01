Calciomercato Milan – Centrocampo, c’è il talento di Koné | News

Calciomercato Milan: Diavolo molto interessato a Koné

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Emmanuel Kouadio Koné è uno dei profili che più interessa al Milan per rinforzare il centrocampo in questa sessione invernale di calciomercato. Lo ha riferito il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Il talento del Tolosa, classe 2001, è stato più volte osservato dagli scout del club di Via Aldo Rossi durante gli scorsi mesi. Ci sono già stati colloqui con il suo entourage.

Il Milan, secondo il quotidiano romano, ha stabilito come la priorità per questo calciomercato di gennaio sia quella di acquistare un difensore centrale. Subito dopo, c’è l’esigenza di irrobustire la mediana con un altro elemento. Questo per permettere a Sandro Tonali, Ismaël Bennacer e Franck Kessié di poter recuperare al meglio tra un match e l’altro. E, per il centrocampo, Koné è ritenuto l’elemento idoneo.

Ad oggi, però, la richiesta del Tolosa per il suo gioiello, quantificabile in 10 milioni di euro, viene ritenuta eccessiva da Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan. Questo perché stiamo comunque parlando di un ragazzo molto giovane che gioca nella seconda serie del campionato francese. Per molti il trasferimento di Koné, che interessa, in Premier League, anche al Leeds United di Marcelo Bielsa, potrebbe rappresentare l’affare più costoso dell’intera Ligue 2.

Quasi 190 centimetri di altezza, Koné è solito usare il dribbling per creare superiorità in fase offensiva. In quella difensiva, invece, si fa apprezzare per l’enormità di palloni che sottrae agli avversari. Vista la giovane età, potrebbe essere plasmato in più ruoli, ma, al Milan, vorrebbero avviarlo a diventare come Kessié, pur avendo caratteristiche un po’ diverse rispetto all’ivoriano. Il Milan vorrebbe puntare su Koné anche per via del basso ingaggio percepito. Gli agenti sono al lavoro per limare verso il basso la richiesta del Tolosa. Calciomercato Milan: nuovo difensore, Maldini beffa il Liverpool? Vai alla news >>>