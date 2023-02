Calciomercato Milan – Ceccarini: “Per Ziyech non è finita”

Il calciomercato invernale è finito senza colpi per il Milan . I rossoneri potrebbero pensare alla prossima stagione con un vecchio pallino: Hakim Ziyech . Per il calciatore del Chelsea , non sarebbe del tutta sfumata la possibilità di vederlo a Milanello. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, non è finita per Ziyech?

Come riportato dal giornalista e direttore di Tuttomercatoweb,Niccolò Ceccarini, il Milan non avrebbe abbandonato l'idea Hakim Ziyech, che sarebbe già stato cercato dalla Roma nell’ultima sessione. Se a fine stagione Ante Rebic dovesse partire tornerebbe ad essere un'ipotesi concreta per la fascia destra rossonera. Il nodo resterebbe sempre l'ingaggio, che è intorno ai 6 milioni di euro. E quindi servirebbe una rinuncia da parte del forte esterno marocchino. Il Milan, quindi, potrebbe sempre pensare a un rinforzo sulla fascia destra in vista della prossima stagione. Rinnovo Leao, le due soluzioni del Milan: ecco le ultime