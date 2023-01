Un calciomercato nullo e senza rinforzi: Milan, serviva di più

Si è chiusa, ufficialmente, la sessione invernale di calciomercato . Il Milan , come detto e ribadito più volte da società e allenatore, non si è praticamente mosso, nè in entrata nè in uscita. La speranza di molti tifosi era quella che i risultati del tutto negativi del 2023, spingessero la dirigenza e la società a fare uno sforzo in più. Purtroppo, nulla si è mosso, anzi: la situazione è peggiorata con gli infortuni di due perni fondamentali del Milan, Tomori e Bennacer . Nessun potenziale rinforzo e l'appuntamento si sposta a giugno, quando Maldini e Massara avranno molte decisioni da prendere.

Calciomercato Milan, nessun rinforzo

Dal calciomercato di gennaio è arrivato solamente il portiere Devis Vasquez. Un nuovo giocatore sulla carta, ma che, al momento, non può essere considerato un rinforzo per il presente. Lo stesso Pioli lo ha definito non pronto per giocare. Il resto zero. Il Milan, al momento, è una squadra in precario equilibrio dal punto di vista dei risultati e classifica e un nuovo giocatore avrebbe potuto aiutare tutto l'ambiente. Le ultime voci su Zaniolo, su Osorio e su Saint-Maximin si sono rivelate come un nulla di fatto. I rossoneri restano con una rosa che ha dei buchi. Se si vorrà cambiare modulo e passare a un centrocampo a tre, ci sarà un'abbondanza di trequartisti e una carenza di mediani, soprattutto dopo il ko di Bennacer. Stessa cosa per l'esterno destro: Saelemaekers e Messias non garantiscono la qualità necessaria a una squadra come il Milan. In difesa, senza Tomori, manca un pezzo importante. Infine la porta, dove Tatarusanu non dà sicurezze e un colpo, più esperto di Vasquez, andava portato a termine.