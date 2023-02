Rinnovo Leao, le due soluzioni del Milan: ecco le ultime

Rinnovo Leao, le due ipotesi per il Milan

Il rinnovo di Rafael Leão, si legge, con il Milan sarebbe fermo: le contrattazioni per il suo prolungamento avrebbero subito un rallentamento, confermato anche dal direttore tecnico Paolo Maldini prima della sfida contro il Torino. Non ci sono appuntamenti in agenda con il suo manager. Eppure l’intenzione del giocatore sarebbe sempre stata quella di proseguire con la maglia rossonera, il Milan starebbe facendo il massimo dal punto di vista economico. Arrivati a metà febbraio, sarebbero due gli scenari possibili per il futuro di Leão. Il primo vede il Milan spingersi oltre e accontentare tutte le richieste di Rafa, con il giocatore che dovrà fare comunque un passo verso il club. La seconda opzione prevede la cessione alla prossima finestra di trasferimenti. Il Milan non può permettersi di perdere il portoghese a zero. Calciomercato Milan – Quanto guadagna l’obiettivo Keita?