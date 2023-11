Calciomercato Milan – Attaccante: per gennaio viva la pista Adams

Il Milan sta vivendo un momento complesso per quanto riguarda il campo. Una mano potrebbe arrivare dal calciomercato , dove i rossoneri potrebbero chiudere alcune falle presenti nella rosa, specialmente in avanti. Il direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato del Milan . Ecco le sue parole a TMW.

Calciomercato Milan, si punta Adams?

Il Milan, si legge, starebbe su un nome: Akor Adams, punta nigeriana del Montpellier, classe 2000. Piacerebbe molto alla dirigenza rossonera. Finora ha realizzato 7 reti in undici partite in Ligue 1. È forte fisicamente ma allo stesso tempo rapido nello smarcarsi e andare al tiro. Nella sessione estiva di calciomercato la società francese lo ha acquistato dal Lillestrøm per poco più di 4 milioni di euro. Adesso, secondo Ceccarini, varrebbe il doppio. Un'operazione che sarebbe comunque contenuta dal punto di vista economico per il Milan, che potrebbe prenderlo nel calciomercato invernale.