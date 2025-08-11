Calciomercato Milan, Ceccarini: “Hojlund in pole. Alternativa Boniface”

"L’apertura del Manchester United alla formula del prestito senza obbligo di riscatto ha cambiato tutto lo scenario. Il centravanti danese è diventato la priorità e il Milan vuole cercare di chiudere il prima possibile questa operazione. Forte anche della volontà del giocatore che ha già dato il suo ok al trasferimento".
"Boniface prima alternativa. Vlahovic non più così caldo"—
"Hojlund potrebbe avere una valutazione complessiva sui 45 milioni di euro - ha proseguito il giornalista sportivo -, il Milan sta strutturando la sua offerta sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni di euro e diritto di riscatto a 35/40. È chiaro che la società rossonera in attesa di poter definire il tutto debba necessariamente tenere in piedi altre piste".
"La verità è che la prima alternativa ad Hojlund è Victor Boniface, classe 2000 in forza al Bayer Leverkusen, con un contratto fino al 30 giugno 2028 e una valutazione intorno ai 40 milioni di euro - si può leggere, poi, ancora su 'TMW' -. Resta sempre viva anche l’ipotesi Dusan Vlahovic anche se non è più così calda come nell’ultima settimana. Qui le problematiche non mancano. La Juventus chiede a oggi sui 20 milioni di euro, in più c’è anche la questione stipendio. Difficile ma non impossibile da risolvere ma sempre complicata visto che il centravanti serbo ha ancora un anno con i bianconeri a 12 milioni di euro netti".
