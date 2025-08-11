Calciomercato, dall'Inghilterra: 'Hojlund apre al Milan'. Le ultime news

Calciomercato Milan, luce verde da Hojlund!—
Il Milan, infatti, cerca un'acquisizione con la formula del prestito. Ad ogni modo, il Manchester United è fiducioso di trovare un accordo per la cessione del centravanti scandinavo. Hojlund è scivolato in fondo alle gerarchie della squadra in attacco dopo l'arrivo di Benjamin Šeško dal RB Lipsia per 73 milioni di sterline (circa 85 milioni di euro).
Hojlund, che in maglia United dovrebbe lottare anche con Joshua Zirkzee, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha, potrebbe rilanciarsi con i rossoneri. Vedremo, dunque, se i due club troveranno una quadra sulla formula e sulle cifre dell'eventuale trasferimento.
