Calciomercato, dall'Inghilterra: 'Hojlund apre al Milan'. Le ultime news

Rasmus Hojlund ha aperto al trasferimento dal Manchester United al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il punto
Secondo quanto riferito, in Inghilterra, dal 'Manchester Evening News', l'attaccante danese Rasmus Hojlund, classe 2003, avrebbe aperto a un suo trasferimento al Milan in questa sessione estiva di calciomercato.

Non è ancora chiaro, secondo il quotidiano britannico, se l'operazione possa andare in porto a titolo definitivo per 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro) come vorrebbe il Manchester United, club con cui l'ex Atalanta è sotto contratto fino al 30 giugno 2028 (con opzione per un'ulteriore stagione).

Calciomercato Milan, luce verde da Hojlund!

Il Milan, infatti, cerca un'acquisizione con la formula del prestito. Ad ogni modo, il Manchester United è fiducioso di trovare un accordo per la cessione del centravanti scandinavo. Hojlund è scivolato in fondo alle gerarchie della squadra in attacco dopo l'arrivo di Benjamin Šeško dal RB Lipsia per 73 milioni di sterline (circa 85 milioni di euro).

Hojlund, che in maglia United dovrebbe lottare anche con Joshua Zirkzee, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha, potrebbe rilanciarsi con i rossoneri. Vedremo, dunque, se i due club troveranno una quadra sulla formula e sulle cifre dell'eventuale trasferimento.

