Calciomercato Milan – Ceccarini: “Frattesi? Idea da non trascurare”

"I rossoneri hanno la possibilità di chiudere da un momento all'altro l'operazione Kamada. Il giapponese dell'Eintracht ha già dato l'ok al trasferimento. Il Milan è pronto ad offrire un triennale da 3 milioni di euro a stagione. Intanto per il centrocampo accanto all'opzione Loftus-Cheek non è affatto da trascurare anche l'idea Frattesi. Il Sassuolo è intenzionato ad accontentare la volontà del giocatore di prendere in considerazione altre destinazioni. Il Milan si sta interessando anche se la concorrenza non è poca. Frattesi è nel mirino pure di Juventus e Inter. Intanto è praticamente tutto definito per Sportiello, che si legherà al club rossonero con un contratto di tre anni con opzione per il quarto".