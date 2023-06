Calciomercato Milan – i rossoneri ci provano per Cataldi della Lazio

Secondo quanto riportato da Il Tempo, il Milan sarebbe sulle tracce del centrocampista della Lazio , Danilo Cataldi . I rossoneri sono alla ricerca di un sostituto di Sandro Tonali e avrebbero individuato nel classe '94 il giusto profilo. Se poi aggiungessimo anche l'assenza di un pilastro del centrocampo come Ismael Bennacer , a causa di un infortunio che lo terrà lontano dal campo per almeno 6 mesi, allora la ricerca diventa fondamentale.

Tuttavia, il Milan avrebbe ricevuto un secco no da Cataldi. Il mediano biancoceleste ha un contratto fino al 2027 con la Lazio e non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la capitale. Insomma, i rossoneri dovranno virare su altri profili.