Calciomercato Milan – Castillejo può dire addio a fine stagione | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Samu Castillejo potrebbe lasciare il Milan a fine stagione: si prospetta un futuro in Spagna

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, Samu Castillejo potrebbe lasciare il Milan al termine di questa stagione. Il numero sette rossonero potrebbe tornare in patria, nella sua tanto amata Spagna, dove il Villareal lo accoglierebbe nuovamente a braccia aperte. Proprio i 'sottomarini gialli', che vedranno Takefusa Kubo tornare al Real Madrid, starebbero seriamente pensando di far tornare in squadra Castillejo, il quale ha già giocato tre stagioni con la maglia gialla. Sullo spagnolo, però, ci sono anche Atletico Madrid, Siviglia e Valencia, anche se con i 'colchoneros' e con gli 'andalusi' andrebbe a fare panchina. Discorso diverso, invece, per il Valencia, interessato al giocatore del Milan ma alle prese con difficoltà economiche. Maldini e Massara chiedono 10 milioni di euro per il classe '95. Riscatto Tomori: ecco dove il Milan può ricavare il tesoretto.