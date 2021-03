Calciomercato Milan – Cedere Conti e Caldara per riscattare Tomori | News

Dalle cessioni di Conti e Caldara a titolo definitivo, il Milan potrebbe incassare un tesoretto utile per riscattare Fikayo Tomori

E' evidente a tutti che il Milan abbia assolutamente intenzione di riscattare Fikayo Tomori , difensore arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea durante il mercato di gennaio. Nonostante la cifra per acquistarlo a titolo definitivo sia alta, la società rossonera sta studiando tutti i piani possibili per farlo diventare rossonero al 100% e, perché no, ottenere un ulteriore sconto. 28 milioni di euro è la cifra richiesta dai 'Blues', che inizialmente ne chiedevano 30 milioni tondi. Ma Maldini e Massara hanno a disposizione il tesoretto inutilizzato di 15 milioni più un ulteriore incasso da alcune cessioni importanti.

Come riportato da calciomercato.com, il Milan potrebbe arricchire le sue finanze di ben 23 milioni di euro. Soldi che arriverebbero dai riscatti di Andrea Conti, da parte del Parma, e di Mattia Caldara, da parte dell'Atalanta. Difficili? Assolutamente si. La permanenza del terzino nei rossoblù è legata alla salvezza - tutt'altro che scontata vista la classifica - della squadra di D'Aversa; per l'ex Juventus, invece, difficile un futuro in quel di Bergamo visto che Gasperini l'ha utilizzato pochissime volte. La cifra richiesta per il riscatto di Conti è di 7 milioni di euro, mentre per quella di Caldara si aggira intorno ai 16 milioni. Nulla è perduto ma bisogna guardare in faccia la realtà. Lo sanno sia Maldini che Massara, ma intanto c'è da riscattare un grande difensore quale ha dimostrato di essere Tomori. Intanto si sono fatti dei passi in avanti per il rinnovo di Kessié.